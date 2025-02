Camolese Lazio: «Contro il Cagliari è stata decisiva questa cosa, oggi con il Monza mi aspetto una squadra lucida e che non sottovaluti l’avversario»

Le parole di Giancarlo Camolese sulla lotta per la Champions della Lazio, passando dalla vittoria con il Cagliari all’impegno di oggi con il Monza

Giancarlo Camolese nell’intervista rilasciata in esclusiva al nostro sito ha parlato della corsa per la Champions dei biancocelesti, che oggi passa da Lazio Monza dopo la vittoria con il Cagliari. Di seguito le sue parole.

Lunedì sera la Lazio ha ripreso la sua corsa verso la zona Champions vincendo contro il Cagliari di misura. Ti chiedo, quale è stata tatticamente la chiave di lettura della partita, e quale giocatore è stato decisivo e che alla vigilia non ti aspettavi lo fosse?

«In una partita di serie A ci sono tantissime chiavi di lettura, non solo una specifica. Se dovessi sceglierne proprio una in particolare direi sicuramente il fatto che la squadra non ha mollato dopo il pareggio del Cagliari, ed è stata brava e lucida nel trovare il vantaggio e a portarsi a casa la partita che era fondamentale. Il giocatore che più mi è piaciuto? La Lazio come squadra mi piace moltissimo e mi piace molto lo spirito che mette in campo per giocarsi le partite. Sicuramente i gol dei giocatori offensivi sono stati importante, per cui la rete di Castellanos è stata determinante. Ma ripeto che tutti hanno dato il loro contributo e lo hanno fatto molto bene».

Secondo te quello con il Monza può essere un match trappola per i biancocelesti, considerando che i lombardi sono ultimi e c’è il rischio di sottovalutare l’incontro? Quanto conta per la squadra, in questo mese di Febbraio, non fare i playoff per l’Europa League considerando la volata Champions?

«In serie A ogni partita è difficile e insidiosa, certamente mi aspetto domenica un’ottima Lazio al cospetto di un Monza che, nonostante la situazione di classifica difficilissima, ha fatto quest’anno delle buone partite ma non ha raccolto punti. La squadra biancoceleste deve essere quindi lucida e non deve sottovalutare l’avversario. Il fatto di non giocare a Febbraio l’Europa League può essere molto utile alla Lazio, in particolare per recuperare le energie giuste per la lotta Champions che la riguarda».