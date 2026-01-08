Calvarese: «Diversi gli errori di Sozza: a partire dal rigore non concesso nel primo tempo» - Lazio News 24

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, è intervenuto in seguito agli episodi dubbi del match andato in scena ieri. Le sue considerazioni

Ieri sera è stata la giornata di Lazio Fiorentina! Un match che ha suscitato diverse polemiche relative ad alcuni episodi dubbi. In merito, è intervenuto persino l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Ecco una delle sue considerazioni riprese da calvar.it:

«Il rigore non concesso nel primo tempo per una trattenuta di Pongracic su Gila. Su un corner, il pallone arriva a Gila, che vorrebbe controllarlo ma non ci riesce perché l’avversario gli strattona la maglia in modo vistoso e funzionale. Solo dopo, per effetto della dinamica, Gila impatta involontariamente il viso di Pongracic col braccio. Per Sozza non è rigore: un errore dell’arbitro ma anche del VAR che non richiama il direttore di gara al monitor per l’OFR. Una decisione che stride con quella di Fiorentina-Cremonese, dove il VAR aveva richiamato l’arbitro al monitor per la presunta trattenuta di Piccoli su Baschirotto prima dell’intervento basso di quest’ultimo».

