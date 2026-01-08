Taylor Lazio, a un passo dal divenire biancoceleste! L’olandese sarà a Roma stasera: le ultime

Calciomercato
La Lazio è pronta a chiudere un altro importante colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Kenneth Taylor sarà a Roma stasera insieme al suo agente per completare il trasferimento che lo porterà a vestire la maglia biancoceleste. Il centrocampista olandese, classe 2002, è pronto a firmare un contratto con i biancocelesti, mettendo fine a settimane di trattative.
Calciomercato Lazio, Taylor pronto a firmare
Kenneth Taylor, reduce da una buona stagione all’Ajax, è il rinforzo scelto dalla Lazio per il centrocampo. Il club biancoceleste ha trovato l’accordo ideale con bonus legati a obiettivi di squadra. Taylor è un centrocampista completo, dotato di grande visione di gioco e capacità di inserimento.
Calciomercato Lazio, Timber resta una pista aperta
Al contrario, la trattativa per Quentin Timber, non ha visto sviluppi significativi. Il contratto del giovane giocatore olandese scadrà in estate e, al momento, non sono stati avviati contatti concreti. Timber è aperto a diverse opzioni e, nelle prossime settimane, prenderà una decisione sul suo futuro!
