Calisti su Tavares: «La sua assenza può essere un pericolo ma ce una cosa che può far star sereno Baroni»

Calisti, l’ex biancoceleste si proietta alle gare che attendono la squadra di Baroni dopo la sosta soffermandosi su Tavares

A tenere banco in casa Lazio archiviata la sosta per la Nazionale, sono le condizioni fisiche di Tavares vera e autentica rivelazione della squadra di Baroni. Ad esprimere le sue considerazioni a riguardo ci pensa l’ex biancoceleste Calisti

PAROLE – Quella di Tavares è una grossa assenza, ma Pellegrini ha sempre reso bene, la squadra può sopperire a questa mancanza. Erano anni che non avevamo un esterno sinistro così forte, l’importante è gestirlo bene e Baroni ci sta riuscendo. Non c’è bisogno di rischiarlo, meglio prendere tutto il tempo che serve. Il Bologna è una squadra che gioca bene, che riparte bene specie con Orsolini. L’esterno lo deve sempre guardare, bisogna stare attenti. La Lazio ha dato l’impressione di essere una squadra che gioca concentrata. Baroni ad oggi merita il rinnovo per quello che ha creato. Aspetterei un po’, tutto può succedere, se sbagli 2-3 partite ti ritrovi nel mezzo della classifica. Marco è sempre stato un grande professionista, gli faccio i complimenti