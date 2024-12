Calhanoglu a Dazn: «Oggi abbiamo giocato da squadra. La Lazio era in ottima forma»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato così della vittoria di questa sera contro la Lazio di Baroni

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio–Inter, Hakan Calhanoglu ha parlato così della vittoria di questa sera contro la squadra di Baroni:

CHE SEGNALE LANCIAMO AL CAMPIONATO? – «Credo che dopo il Leverkusen, dove abbiamo giocato male, abbiamo giocato bene oggi, da squadra. Una grande reazione di squadra, ognuno ha fatto il proprio lavoro contro una ottima squadra che era in forma. Invece noi siamo venuti qua a vincere e lo abbiamo fatto».

QUOTA 100 TRA ASSIST E GOL – «Non lo sapevo. Questo premio è meritato dalla squadra, l’MVP è tutta la squadra. Non solo io, oggi abbiamo giocato molto bene, Dimash ha fatto un grande assist, Barella un grande gol. A fine primo tempo avevo detto a Thuram che sarebbe arrivato il suo momento e alla fine ha segnato, lo sapevo. Sono contento anche per il 100esimo».

RESTA DA SBLOCCARE LAUTARO? – «No ma non c’è problema se lui non segna, si vede in campo che lavora per la squadra. Lauti sta aiutando la squadra anche in fase difensiva, per noi non è un problema se non segna, ci sono anche altri che devono fare il suo lavoro. Lauti ha già fatto tante cose per l’Inter, il suo momento arriva».