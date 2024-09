Calendario Lazio, dal Verona al Torino con l’esordio in Europa di mezzo: TUTTI gli APPUNTAMENTI di settembre

Calendario Lazio, dal Verona al Torino con in mezzo anche l’esordio in Europa League: tutti gli appuntamenti di settembre

Siamo entrati nel mese di settembre e la Lazio, ad eccezione ovviamente dei Nazionali, è in quel di Formello a preparare al meglio le prossime partite in programma. Biancocelesti impegnati lunedì 16 contro il Verona, mente il 22 saranno di scenza al Franchi contro la Fiorentina.

Gli appuntamenti in campionato si chiuderanno poi il 29 con la gara contro il Torino ma prima, mercoledì 25, ci sarà spazio per l’esordio in Europa League con gli ucraini della Dinamo Kiev.