Calciomercato, dalla Serbia sicuri: Milinkovic a un passo dal Psg

I media serbi lanciano la clamorosa indiscrezione che vorrebbe il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic molto vicino al Psg

La notizia arriva direttamente dalla Serbia, nazione del diretto interessato. «Sergej Milinkovic è a un passo dal Psg». L’indiscrezione è rimbalzata sul portale Blicsport.rs, dove si parla di un accordo che porterebbe sotto la Torre Eiffel il centrocampista della Lazio.

ACCORDO – In queste ore pare ci siano stati altri contatti tra i club, con Leonardo che una volta trovato l’accordo con il calciatore, sembra aver raggiunto l’intesa anche con Lotito. Al momento la notizia non trova conferma in Italia e soprattutto non vengono specificate le cifre dell’affare, ma a breve potrebbero esserci nuovi sviluppo.