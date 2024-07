Calciomercato, NUOVA avventura per il figlio di un ex Lazio: lo aspetta un club della Liga

Calciomercato, il figlio di un grande ex biancoceleste si appresta ad affrontare una nuova esperienza nella Liga: i dettagli

Il calciomercato è entrato nella fase calda non solo per le temperatura attuali, ma anche perchè la stagione per i club è alle porte e non vogliono farsi cogliere impreparati. Lo sa bene il Rayo Vallecano, che secondo quanto viene riportato da Matteo Moretto su Twitter, ha acquistato il figlio di un ex Lazio ossia Filippo Brocchi genito di Christian. Il ragazzo lascia il Monza nel quale ha militato sin dal settore giovanile, e raggiunge anche un altro figlio d’arte ovvero Christian Totti figlio dell’ex numero 10 della Roma