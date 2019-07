Calciomercato Lazio, vicina l’intesa col Chievo per Kiyine: i dettagli

Tra Lazio e Chievo sarebbe vicina l’intesa per Kiyine: il giocatore, in precedenza vicino al Napoli, sarebbe girato alla Salernitana

Come anticipato, soprattutto negli ultimi giorni si sta riscaldando l’asse Roma-Salerno, con tre giocatori biancocelesti pronti ad approdare nel club campano, ed il trasferimento di Andreas Karo già ufficiale. Ma non finisce qui. La dirigenza capitolina starebbe monitorando un altro talento da girare alla Salernitana. Si tratta di Sofian Kiyine, centrocampista offensivo del Chievo. Il marocchino si è messo in mostra nella precedente stagione, tanto che il passaggio al Napoli sembrava essere cosa fatta. Alla fine, però, il talento non si è mosso da Verona, per questo la Lazio vorrebbe approfittarne. Tra i due club, scrive Sky Sport, ci sarebbe già stato un incontro e l’intesa sembrerebbe essere vicina. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui tra Lazio e Chievo, per arrivare alla firma di un quadriennale. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno: già nel 2017/18, Kiyine aveva vestito la casacca granata.