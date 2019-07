Lazio, si riscalda l’asse con la Salernitana: tre giocatori verso il trasferimento

Tre calciatori della Lazio, Lombardi, Casasola e Djavan Anderson sono pronti a trasferirsi tra le fila della Salernitana

Nella giornata di ieri è stato presentato Gian Piero Ventura come nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico, e lo stesso club, hanno voglia di prendersi un posto da protagonisti nel prossimo campionato di Serie B e, per farlo, sono necessari buoni giocatori per rendere più competitiva la rosa. Dalla Lazio sono pronti a trasferirsi in terra campana ben tre giocatori. Si tratta di Cristiano Lombardi, Tiago Casasola e Djavan Anderson. L’intervento del mister, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe stato decisivo per convincere il calciatore a sposare il progetto granata. L’argentino e l’olandese erano pronti per seguire la Lazio nel ritiro di Auronzo, al contrario dovranno mettersi alla prova all’interno della squadra campana, con l’obiettivo di trovare la definitiva consacrazione. L’ex Venezia, infine, è atteso oggi in Campagna per sottoporsi alle visite mediche.