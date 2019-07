Calciomercato Lazio, vice Immobile: Caicedo prima scelta

Calciomercato Lazio – La società biancoceleste sta provando a trattenere Caicedo: se dirà no, si cercherà un nuovo vice Immobile

E’ una prima parte di calciomercato molto attiva per il ds Igli Tare. Già quattro innesti sono praticamente certi (Adekanye, Jony, Lazzari e Vavro), ma per il ds biancoceleste non è finita qui. E’ infatti da risolvere al più presto il rebus sul vice Immobile: secondo il Corriere dello Sport, la priorità è trattenere Caicedo. L’ecaudoriano ha avuto un ruolo fondamentale nella scorsa stagione (8 goal), la società vorrebbe confermarlo. Per lui pronto un contratto fino al 2021 con adeguamento economico (1.8 milioni di euro a stagione). Il mister Inzaghi lo aspetta il 9 luglio a Formello, tocca adesso al giocatore prendere una decisione.

Caicedo potrebbe non rinnovare: le alternative della Lazio

Le sensazioni sul rinnovo però non sono positive. La Lazio ha fatto il suo dovere, ma il futuro dipende dalla risposta del centravanti. La permanenza di Caicedo garantirebbe anche qualche risorsa in più per le altre operazioni, altrimenti bisognerà intervenire. La “Pantera” ha una valutazione di 8-9 milioni, per l’acquisto di un altro attaccante ne servirebbero almeno 15. I nomi sulla lista di Tare sono diversi: piace Waldschmidt del Friburgo, anche Hurtado del Gimnasia La Plata. Il desiderio principale resta Petagna della Spal, molto gradito da Inzaghi, servono comunque più di 20 milioni dopo l’ottima ultima annata.