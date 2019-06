Calciomercato Lazio, ai primi di luglio l’ufficialità di Jony: i dettagli

Calciomercato Lazio, accordo raggiunto per Jony: lo spagnolo partirà per il ritiro

E’ tutto fatto per Jony alla Lazio: lo spagnolo sarà il primo acquisto di questo calciomercato estivo, arriverà dal Malaga. L’affare è in via di definizione, il calciatore sarà in Italia a inizio luglio e il 9 svolgerà i suoi primi allenamenti a Formello con i nuovi compagni di squadra. Poi il 12 partirà per il ritiro di Auronzo.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il deposito del contratto arriverà nella prima settimana di luglio quando ufficialmente si aprirà il mercato. L’operazione è stata conclusa grazie all’intermediazione dei suoi agenti (gli stessi di Luis Alberto) e del ds Tare che lo aveva notato la scorsa stagione quando giocava nell’Alaves. Esterno sinistro molto offensivo, sarà l’alternativa di Lulic o un jolly offensivo per l’attacco: Inzaghi studierà meglio le sue caratteristiche prossimamente.