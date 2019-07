Lazio, la possibile lista dei convocati per Auronzo: rischia Radu

Tra una settimana inizierà per la Lazio il ritiro ad Auronzo di Cadore. E’ quindi tempo di scelte: la possibile lista dei convocati

La stagione 2019/2020 è alle porte ed in casa Lazio è tempo di scelte. Le vacanze sono finite, il 9 luglio è infatti il primo giorno di raduno: di mattina sono previste a giro le visite mediche (fino a giovedì), di pomeriggio invece sedute di corsa sui campetti di Formello. Il tecnico Simone Inzaghi adesso ha il ruolo più importante, deve scegliere chi portare ad Auronzo di Cadore. Diverse situazioni sono in bilico, tra queste spicca ovviamente di più quella legata al futuro di Stefan Radu. La convocazione è a rischio, anche se i motivi della rottura non sono ancora chiari. Secondo il Corriere dello Sport, un motivo potrebbe essere il rendimento scadente negli ultimi sei mesi e le troppe assenze alla vigilia di partite chiave. La società è disponibile a liberarlo a parametro zero, ma secondo alcuni media romeni il calciatore ha rifiutato tutte le proposte.

Lazio: chi partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore 2019?

In attesa di risolvere i diversi rebus, questa è la possibile lista dei convocati della Lazio per la prima del ritiro estivo ai piedi delle Dolomiti:

PORTIERI – Adamonis, Guerrieri, Proto, Strakosha;

DIFENSORI – Acerbi, D. Anderson, Bastos*, Casasola; Durmisi, Luiz Felipe, Lukaku*, Patric, Vavro**, Wallace;

CENTROCAMPISTI – A. Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony**, Lazzari**, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo;

ATTACCANTI – Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

LEGENDA

* Giocatori che si aggregheranno in ritardo

** Giocatori da ufficializzare