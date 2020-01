Calciomercato Lazio, tutte le operazioni concluse dalla società

Si è concluso anche il calciomercato della Lazio: ecco tutte le operazioni, sia in uscita che in entrata, del club capitolino

Si è concluso il calciomercato. La Lazio è ancora gelata dopo l’affare sfumato che avrebbe portato Giroud in biancoceleste, unico vero nome per le operazioni in entrata. Il club capitolino ha comunque portato messo a segno colpi, soprattutto in uscita. Di seguito:

In uscita (al)

RIZA DURMISI – Nizza

TIAGO CASASOLA – Cosenza

VALON BERISHA – Fortuna Dusseldorf

MARIUS ADAMONIS – Sicula Leonzio (girato dal Catanzaro)

BIAGIO MORRONE – Rieti

MATTIA PETRICCA – Pomezia

ROBERTO DE ANGELIS – Cosenza

FABIO FRANCUCCI (Primavera) – Monterosi FC

In entrata (da)

EMANUELE CICERELLI – Salernitana

ANDREA MARINO – Salernitana

MATTIA NOVELLA – Salernitana

GIANMARCO DISTEFANO – Catania

LUDOVICO RICCI – Viterbese Castrense