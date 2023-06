Calciomercato Lazio, Trevisani: «Milinkovic? Serve un’offerta che soddisfi Lotito» Le parole del giornalista

Intervenuto a TMWRadio, il giornalista Riccardo Trevisani, ha parlato della situazione Juventus–Lazio per quanto riguarda il trasferimento di Milinkovic Savic.

LE PAROLE- Mi sembra che ogni estate si parli di Milinkovic che parte. Ora vedremo. Non so se partirà ora che offrono 30 mln, mi sembra in simbiosi con la piazza Lazio. Prima di darlo per partito serve un’offerta che soddisfi la Lazio e poi che la Lazio trovi il sostituto. E poi che Milinkovic abbia voglia e fame di fare un salto, che finora non ha fatto