Calciomercato Lazio, salta lo scambio Gila-Buongiorno: il motivo

Calciomercato Lazio, salta sul nascere lo scambio emerso giorni fa tra Gila e Buongiorno con il Napoli. Il motivo

Il mercato della Lazio ruota attorno a un vero e proprio rebus difensivo. Al centro dei riflettori c’è il futuro di Mario Gila, il cui destino oscilla pericolosamente tra la permanenza a Roma e il forte richiamo del Sud. La società biancolesta ha le idee chiare: l’intenzione è quella di trattenere il centrale spagnolo fino alla naturale scadenza del suo contratto, fissata nel 2027.

Il presidente Claudio Lotito ha infatti promesso il calciatore al nuovo tecnico Gennaro Gattuso, intenzionato a farne un pilastro della retroguardia. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Il Mattino, l’ombra del Napoli si fa sempre più ingombrante, forte di un gradimento reciproco già espresso tra il club azzurro e l’entourage del difensore.

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Il muro di Lotito sul futuro di Gila

Nonostante l’apertura dello spagnolo al trasferimento all’ombra del Vesuvio, l’ostacolo principale resta la rigida posizione della dirigenza capitolina. Per sbloccare l’operazione e regalare il difensore ai partenopei, l’ostacolo più complesso da superare sarà proprio il muro eretto da Lotito, non intenzionato a fare sconti o a privarsi a cuor leggero del centrale promesso all’ex ct

No allo scambio con Buongiorno per Gila

Nelle ultime ore aveva preso quota un’indiscrezione legata a una possibile maxi-operazione sull’asse Roma-Napoli. L’idea di mercato prevedeva uno scambio di cartellini che avrebbe coinvolto lo stesso centrale spagnolo e il difensore azzurro Alessandro Buongiorno. La clamorosa ipotesi è però destinata a rimanere tale, poiché la trattativa ha subito una brusca frenata ancor prima di nascere.

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Le scelte di Allegri blindano l’affare Gila

Il clamoroso scambio è da considerarsi impossibile. Il motivo risiede nella volontà del nuovo allenatore azzurro Massimiliano Allegri, il quale considera l’ex Torino un elemento totalmente intoccabile nel suo scacchiere tattico, blindando di fatto la permanenza del centrale italiano in Campania e costringendo il club a cercare altre strade per arrivare al difensore.