Milinkovic, clamoroso retroscena: ecco cosa sta facendo il fratello a Torino

Calciomercato Lazio, il retroscena: il fratello di Milinkovic-Savic gli sta cercando casa a Torino: Juventus sempre più vicina?

Clamoroso retroscena svelato stamani da Tuttosport. Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, si starebbe mobilitando per trovare un appartamento in città per il fratello Sergej, centrocampista della Lazio.

L’estremo difensore aspetta da tempo che il fratello approdi alla Juventus per condividere le emozioni derby su sponde opposte e ora il tempo del ricongiungimento familiare potrebbe davvero essere arrivato.