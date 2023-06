Calciomercato Lazio, difficile il colpo Berardi. E lui ci ripensa

Calciomercato Lazio, si complica sempre di più il possibile affare Berardi: il Sassuolo chiede 30 milioni e il giocatore non è convinto

Domenico Berardi sembra destinato a rimanere un sogno impossibile del calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il Sassuolo, nonostante le insistenze di Sarri con Lotito, continua a chiedere 30 milioni di euro per liberarsi della propria bandiera.

Inoltre lo stesso esterno italianao, che inizialmente aveva aperto al trasferimento chiedendo un ingaggio da 3 milioni, nelle ultime ore ci starebbe ripensando: difficile lasciare la propria comfort zone se non per una tra Milan, Juve e Inter. Proprio per questo le richieste d’ingaggio sono passate da 3 a 4 milioni. Per Lotito sono troppi i 50 milioni complessivi necessari per un calciatore che compirà 29 anni il prossimo agosto.