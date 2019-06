Calciomercato Lazio, idea Palombi per il Cosenza

Il Lecce non riscatta Palombi. Il giovane attaccante torna così alla Lazio, ma le richieste per lui non mancano: c’è già il Cosenza

Ancora la Serie B nel futuro di Palombi? 30 presenze e 9 gol non sono bastati per convincere il Lecce a riscattarlo. Il giovane attaccante farà ritorno alla Lazio, ma solo momentaneamente, perchè non mancano le richieste: il Cosenza avrebbe pensato proprio a lui per rimpolpare il reparto avanzato. Come riportato dalla Gazzetta del Sud, al momento, è solo un’idea, in attesa di nuove proposte. Il cartellino del giocatore sarebbe potuto rientrare anche nell’affare Lazzari come contropartita tecnica, ma la serie minore sembra essere un’altra volta la sua occasione.