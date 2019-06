Calciomercato Lazio, anche Fiorentina e Parma su Patric

Lazio, per Patric, si aggiunge l’interesse anche di Fiorentina e Parma oltre a quello del Cagliari

Non solo in entrata. La Lazio lavora anche per sfoltire la rosa, la rivoluzione biancoceleste parte soprattutto da qui. Tra i giocatori con la valigia in mano, sembrerebbe esserci anche Patric. Inzaghi lo ha impiegato in più ruoli e questa sua duttilità – oltre al cartellino non troppo elevato – lo ha reso appetibile per Cagliari, Parma e Fiorentina. Il giocatore ha collezionato 67 presenze, ma il desiderio è quello di trovare più continuità. Come riportato da Il Corriere della sera, edizione romana, i tre club tengono in considerazione la candidatura dell’esterno, mentre in casa Lazio si cerca di capire se puntare ancora su di lui.