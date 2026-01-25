Calciomercato Lazio, il sostituto di Romagnoli può arrivare dalla Spagna! L’indiscrezione

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste avrebbe individuato in Spagna l’erede di Alessio Romagnoli ormai prossimo all’Al Sadd. L’indiscrezione

Il calciomercato della Lazio entra in una fase caldissima. Con le valigie di Alessio Romagnoli ormai pronte per il Qatar, la dirigenza biancoceleste ha rotto gli indugi per assicurarsi un sostituto di spessore internazionale. Il nome in cima alla lista è quello di Kike Salas, giovane talento del Siviglia che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze del club capitolino.

Primi contatti tra la Lazio e gli agenti di Salas

La trattativa ha subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il club biancoceleste avrebbe già avviato i colloqui ufficiali con gli agenti di Kike Salas. Il difensore spagnolo, classe 2002, è considerato il profilo ideale per gioventù, fisicità e capacità di impostazione. I dialoghi sono serviti a sondare la disponibilità del giocatore al trasferimento in Serie A, ricevendo segnali estremamente incoraggianti che pongono il centrale andaluso in pole position per la successione.

Fabiani monitora da vicino la crescita di Salas

L’interesse dei biancocelesti non è nato per caso, ma è frutto di un lavoro di scouting meticoloso. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha monitorato personalmente le prestazioni di Kike Salas nelle ultime settimane, con un focus particolare sulla recente sfida di Liga contro il Celta Vigo. In quell’occasione, lo spagnolo ha confermato tutte le doti che lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti del calcio iberico: senso della posizione, forza nei duelli aerei e una personalità fuori dal comune per un ventitreenne.

L’assalto della Lazio al Siviglia per Kike Salas

Dopo aver incassato il gradimento del calciatore, la Lazio si prepara ora a bussare alla porta del Siviglia. . Tuttavia, la necessità di sostituire un pilastro come Romagnoli spinge la dirigenza a voler chiudere l’operazione in tempi brevi, regalando così a Maurizio Sarri un rinforzo già pronto per i ritmi del calcio italiano.

