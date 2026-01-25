Futuro Romagnoli, presto sarà all’Al Sadd: decisiva la volontà! Ultimi dettagli da limare

Futuro Romagnoli, il difensore centrale ha salutato ieri sera il suo pubblico ed è pronto a iniziare la nuova avventura all’Al Sadd: ultimi dettagli da limare

Il mercato della Lazio entra in una fase di rivoluzione totale. Dopo le indiscrezioni su Gila, arriva una notizia clamorosa che riguarda l’altro pilastro della difesa biancoceleste: Alessio Romagnoli è ormai prossimo a lasciare la Capitale. Come riportato dal giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando attraverso il proprio profilo X, il centrale ex Milan avrebbe già preso la sua decisione definitiva, scegliendo di intraprendere una nuova avventura lontano dal calcio europeo.

Svolta clamorosa: Romagnoli sceglie il Qatar

I segnali di un possibile addio si erano intensificati nelle ultime settimane. Il difensore ha deciso di accettare la ricca offerta proveniente dall’Al Sadd, uno dei club più prestigiosi e vincenti della Qatar Stars League. Per Romagnoli, si tratta di una scelta di vita e professionale radicale, che segna la fine della sua esperienza con la maglia del cuore, quella della Lazio, difesa con orgoglio per diverse stagioni.

Romagnoli alla corte di Roberto Mancini

Un fattore determinante in questa trattativa è la presenza di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Roberto Mancini. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ora alla guida dell’Al Sadd, ha spinto fortemente per avere il difensore alle proprie dipendenze. Il tecnico marchigiano vede nel centrale mancino l’elemento d’esperienza ideale per innalzare il livello qualitativo della sua rosa. L’intesa tra le parti sembra totale, con il calciatore pronto a firmare un contratto pluriennale che lo renderà uno dei volti simbolo del campionato qatariota.

I dettagli dell’addio di Romagnoli alla Lazio

Sebbene la decisione sia stata ormai presa, restano da perfezionare gli ultimi dettagli burocratici tra i due club. Il presidente Claudio Lotito, dopo aver perso pezzi pregiati a centrocampo, si trova ora a dover gestire un vuoto importante al centro della difesa. La partenza di Alessio Romagnoli obbligherà la dirigenza biancoceleste a tornare con forza sul mercato per evitare un indebolimento eccessivo del reparto arretrato. Le prossime ore saranno decisive per le firme e l’annuncio ufficiale, ma il destino del classe ’95 sembra ormai segnato: il futuro è nel deserto.

