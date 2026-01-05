Calciomercato Lazio, occhi puntati su un difensore del Lecce: ecco di chi si tratta - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, un difensore del Lecce è nel mirino dei biancocelesti in questa finestra invernale. Gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale entra nel vivo e le big del nostro campionato iniziano a muovere i primi passi concreti per puntellare le rose in vista della seconda parte di stagione. La notizia del giorno riguarda la difesa della Lazio, con il Direttore Sportivo Fabiani che avrebbe individuato in Puglia un profilo di assoluto interesse per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, il club biancoceleste avrebbe effettuato un sondaggio ufficiale per Kialonda Gaspar, difensore centrale che si sta mettendo in luce con la maglia del Lecce.

Lazio su Kialonda Gaspar: sondaggio esplorativo per il centrale

L’interesse della Lazio per il difensore non nasce per caso. Il giocatore angolano ha sorpreso tutti per la rapidità di inserimento nel calcio italiano e per una fisicità straripante che lo ha reso uno dei pilastri della formazione giallorossa. La società capitolina ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione.

Le caratteristiche tecniche di Kialonda Gaspar che piacciono alla Lazio

Perché la Lazio ha deciso di puntare proprio su Kialonda Gaspar? La risposta risiede nelle doti atletiche del classe 1997: eccellente nel gioco aereo, veloce nel recupero lungo e dotato di un ottimo senso della posizione. In un sistema di gioco che richiede aggressività e capacità di difendere a campo aperto, l’angolano rappresenterebbe l’innesto ideale per dare respiro ai titolari e alzare il livello fisico del reparto difensivo laziale.

