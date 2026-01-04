Guendouzi Lazio, il ds dell’Atletico Madrid svela: «Valutiamo le diverse situazioni, ma le vere novità...»

Guendouzi Lazio, parla il ds dell’Atletico Madrid : «Valutiamo le diverse situazioni, ma le vere novità…». Le dichiarazioni

l nome di Matteo Guendouzi è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato, questa volta in relazione all’Atletico Madrid. Il centrocampista della Lazio sarebbe infatti un profilo particolarmente apprezzato da Diego Simeone, tanto che nelle ultime ore si è parlato persino di un possibile scambio con Giacomo Raspadori, a sua volta seguito con interesse anche dalla Roma.

A frenare però l’ipotesi di un trasferimento del francese ci sono le dichiarazioni del direttore sportivo dei Colchoneros, Mateu Alemany. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il dirigente ha fatto chiarezza sulle strategie del club, lasciando intendere che non tutte le operazioni ventilate nelle ultime ore siano realmente percorribili.

MERCATO – «La squadra è completa, migliorare a gennaio è complicato. Sarà un mercato tranquillo, non ci saranno molti movimenti e non abbiamo urgenze particolari. Noi però valutiamo le diverse situazioni, ma credo che le novità saranno la prossima estate»

