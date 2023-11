Calciomercato Lazio, colpo di scena: Lotito vuole segretamente Colpani! Pronta la contropartita

Si infiamma il calciomercato della Lazio, Claudio Lotito vuole la rivelazione del Monza Andrea Colpani e prepara una contropartita a sopresa

Colpo di scena per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Come riportato stamane da Il Messaggero il patron Claudio Lotito avrebbe individuato in Andrea Colpani il possibile tassello con cui rinforzare la propria rosa.

A tal proposito il numero uno biancoceleste potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto con l’ex Presidente Silvio Berlusconi per intavolare la trattativa con i brianzoli. Per il giocatore sarebbe dunque necessaria una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro e non è da escludere, si legge, il potenziale inserimento di Basic nella trattativa.