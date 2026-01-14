Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l'attacco! L'indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il club sarebbe interessata all’attaccante in forza al Basilea in questa sessione di mercato

La sessione di riparazione della Lazio entra in una fase cruciale. Dopo aver definito la partenza di Castellanos e aver accolto il giovane talento Ratkov dal Salisburgo, il club capitolino vuole completare l’opera con un elemento capace di spaccare le partite sulle corsie esterne. La strategia di Claudio Lotito e del suo staff tecnico punta a profili internazionali, giovani ma già con un bagaglio di esperienza europea importante, per regalare all’allenatore soluzioni tattiche differenti.

Otele nel mirino della Lazio

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato internazionale Ben Jacobs tramite il proprio profilo X, il nome nuovo per i biancocelesti è quello di Philip Otele. L’ala nigeriana, attualmente in forza al Basilea, è finita sotto la lente d’ingrandimento dei talent scout biancocelesti grazie alle sue prestazioni eccellenti nel campionato svizzero. Il classe 1999 si sta distinguendo per una velocità fuori dal comune e una notevole capacità nel saltare l’uomo, caratteristiche che lo rendono il candidato ideale per il gioco d’attacco laziale.

La trattativa per Philip Otele con il Basilea

Nonostante l’interesse sia concreto, la negoziazione per portare Philip Otele a Roma non si preannuncia semplice. Il club elvetico, che ha puntato molto sull’attaccante africano, non sembra intenzionato a fare sconti, forte di un contratto che scade nel 2028. Tuttavia, il club capitolino potrebbe contare sul gradimento del calciatore, attratto dalla possibilità di misurarsi con la Serie A e di calcare palcoscenici prestigiosi.

