Presentazione ufficiale Taylor e Ratkov: annunciate data e ora della conferenza stampa - Lazio News 24

Sono state rese note data e orario della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Taylor e Ratkov. Tutte le informazioni

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato data e orario delle conferenze di presentazione ufficiale dei nuovi acquisti di questa campagna invernale di calciomercato: ovvero Petar Ratkov e Kenneth Taylor. Di seguito la nota della società biancoceleste:

«Venerdì 16 gennaio, alle ore 11:00, presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio, si terrà la conferenza di presentazione ufficiale dei nuovi calciatori biancocelesti Petar Ratkov e Kenneth Taylor. L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, 89.3 FM e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, garantendo un’ampia copertura multipiattaforma».

