Calciomercato Lazio, sale l’interesse per Fofana: i dettagli

Calciomercato Lazio, idea sempre più concreta per il giocatore dell’Udinese

Non solo il futuro di Milinkovic. La Lazio lavora anche sull’acquisto di alcuni giocatori per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Inzaghi. In questi giorni si è fatto sempre più vivo l’interesse dei biancocelesti per Fofana. Come detto in precedenza l’acquisto del centrocampista viaggia su binari diversi rispetto alla cessione di Milinkovic e per questo potrebbe andare in porto a prescindere dalle sorti del serbo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo il giocatore ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ma ha tutte le caratteristiche che piacciono al mister, inoltre conosce già benissimo il campionato italiano, 80 presenze e 10 reti, e quindi sarebbe già pronto. Tra le società i rapporti sono ottimi e quindi non è da escludere che si possa chiudere l’affare anche a cifre più basse.