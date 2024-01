Calciomercato Lazio, i biancocelesti individuano l’erede di Ciro Immobile: potrebbe arrivare lui al posto del capitano

Ciro Immobile potrebbe lasciare la Capitale a fine stagione per volare in Arabia Saudita, lì dove lo cercano ancora diverse società.

Al suo posto, per il calciomercato Lazio, si pensa ad un vecchio pallino: quel Giovanni Simeone che al Napoli fatica a trovare spazio per via della nutrita concorrenza. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.