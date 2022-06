Calciomercato Lazio, è stallo con Romagnoli: serve l’ultimo rilancio

Calciomercato Lazio, continua lo stallo nella trattativa con Alessio Romagnoli: ballano circa 400mila euro tra domanda e offerta

La Lazio e Alessio Romagnoli vivono una fase di stallo. Come riferisce l’edizione odierna di Repubblica, tra domanda e offerta ballano 400mila euro. Lotito ha alzato a 2.8 per quattro anni l’iniziale offerta da 2.5 milioni.

Il centrale, sul quale è piombato anche il Fulham che non farebbe fatica a soddisfare le richieste economiche del classe ’95 ma per il quale l’ex capitano del Milan non nutre grandi simpatie, continua a chiedere 3.2 milioni, bonus inclusi. Serve dunque un ultimo rilancio per sbloccare una contesa diventata ormai estenuante.