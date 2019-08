Calciomercato Lazio, dalla Turchia: interesse per Panic

Calciomercato Lazio, biancocelesti sulle tracce di Vanja Panic

Calciomercato Lazio – L’ultima indiscrezione di mercato arriva dalla Turchia: la Lazio starebbe seguendo con attenzione Vanja Panic, attaccante sloveno classe ‘92, in forza alla Primavera dell’Olimpija Ljubljana. La giovane punta verrebbe acquista per andare a rinforzare la Primavera biancoceleste e poi in futuro verrà valutato un suo eventuale inserimento in prima squadra. Secondo quanto riporta Fanatik, sul giocatore ci sarebbe anche il Besiktas.