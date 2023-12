Basic-Lazio, così si è convinto ad andarsene. In allenamento viene usato come… Retroscena

Basic-Lazio, il centrocampista croato si è convinto ad andarsene a gennaio: spunta il retroscena in allenamento. Cosa è successo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Toma Basic si appresta a lasciare il calciomercato Lazio a gennaio.

Sul centrocampista croato spunta un curioso retroscena: con Sarri che non lo vede, in allenamento il ragazzo viene schierato come ala per completare le formazioni nelle partitine. Meglio cambiare aria.