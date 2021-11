Calciomercato Lazio, caccia al vice Immobile: tutti i nomi

Calciomercato Lazio, si cerca un vice Immobile: Botheim e Sesko i nomi per sostituire Muriqi, in possibile partenza

Immobile si ferma per infortunio e la Lazio non ha un vice a cui affidare l’attacco. Muriqi non è riuscito a ritagliarsi spazio neppure con Sarri e la necessità di trovare un attaccante è adesso la priorità: il mercato di gennaio è vicino e il mister sogna un’alternativa a Ciro.

Come riporta il Corriere dello Sport, tra i vari nomi, ci sono quello di Botheim del Bodo Glimt e di Sesko del Salisburgo. Il primo si è preso le scene con i tre gol (in due gare) rifilati alla Roma, ha il contratto in scadenza nel dicembre del 2022 e si sta mettendo in evidenza in campo internazionale, vestendo anche la maglia della Norvegia Under 21. L’altro nome è quello di Sesko: classe 2003, uno spilungone di 194 centimetri da 7 gol in 18 presenze (7 apparizioni anche con la Nazionale slovena). Per lui, però, la trattativa sembra più complicata.

Entrambe le piste, ovviamente, saranno percorribili solo nel caso in cui Muriqi dovesse lasciare la Lazio.