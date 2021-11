Calciomercato Lazio: derby di mercato per Botheim?

Secondo quanto riporta una nota emittente norvegese, Lazio e Roma sono interessate all’attaccante, classe 2000, del Bodo Glimt

Compirà 22 anni il prossimo 10 gennaio, spegne le candeline 24 ore dopo la Lazio. Botheim ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022, il valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro: «Botheim in Italia? Meglio non commentare quando si tratta di trasferimenti, che le notizie siano vere o meno. Sarebbero troppe le voci e le notizie sulle quali intervenire, quindi preferiamo non farlo”, ha detto Håvard Sakariassen, dirigente del Bødo. Parole che sanno di mezza ammissione». Da Roma però piovono smentite.