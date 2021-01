Calciomercato Lazio: caccia ad un centrale under 22, ma tutto dipende da Vavro

Calciomercato Lazio: l’obiettivo primario di Tare è cedere Vavro e dare la caccia a un centrale under 22, ma tutto dipende dallo slovacco

L’obiettivo primario della Lazio è cedere Vavro. Come riporta Il Corriere dello Sport, Tare sta cercando una sistemazione allo slovacco dopo il passaggio sfumato al Genoa e una volta trovata, gli sforzi in entrata si concentrerebbero su un centrale under 22.

Per tesserare un nuovo giocatore bisognerà rispettare due le condizioni: dovrà essere acquistato con la stessa formula di una cessione e dovrà essere under 22 per non depennare uno dei giocatori presenti nella lista del campionato. Pronto a partire anche Djavan Anderson, che dovrebbe lasciare il posto a Senad Lulic. In rientro anche Fares, che ha messo il derby nel mirino. Lazzari e Marusic stanno giocando praticamente sempre e avrebbero la necessità di prendersi un turno di pausa. Anche Luiz Felipe, d’altronde, ha bisogno di fermarsi per recuperare completamente dall’infortunio alla caviglia, che non gli sta dando tregua. Non è facile chiudere un’operazione – ricorda il Corsport – perchè la formula dipende dall’uscita di Vavro, il quale può muoversi solo in prestito con diritto di riscatto. Il ds Tare sta sondando il mercato estero.