Calciomercato Lazio, quante piste in Bundesliga: tutti i nomi

La Lazio sembra aver messo gli occhi in Bundesliga: ecco quali sono gli obiettivi dei biancocelesti in terra tedesca

Occhi in Germania. Può davvero esser riassunto così la situazione del calciomercato della Lazio. Il pensiero non può ovviamente non andare agli esterni offensivi, indispensabile per il tridente offensivo made in Sarri. Il pensiero non può non andare a Julian Brandt, obiettivo principale dei biancocelesti. Il tedesco però sembrerebbe un po’ più vicino alla permanenza al Dortmund, anche perché l’arrivo di Rose pare avergli donato nuove motivazioni.

Ma, viste le difficoltà sempre maggiori per arrivare al giocatore dei gialloneri, i capitolini avrebbero iniziato a sondare altre alternative. E, come sottolineato anche da Il Corriere dello Sport, gli occhi sarebbero sempre in Bundesliga. Il nome sarebbe quello di Josip Brekalo. Quest’ultimo avrebbe tra l’altro già comunicato al Wolfsburg la sua intenzione di cambiare aria e questo potrebbe facilitare la trattativa. La sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 15 milioni, ma occhio anche alla concorrenza, rappresentata da Atalanta, Betis, Siviglia e Real Sociedad. La Lazio lavorerebbe per un prestito con diritto di riscatto. Brandt o Brekalo: i biancocelesti tentano il colpaccio in Germania.