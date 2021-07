L’AD del Borussia Dortmund stoppa Brandt: «Resta qui»

L’AD del Borussia Dortmund, Watzke, ha confermato le parole del calciatore della mattinata: Brandt resta in Germania

Dopo le parole di Julian Brandt, che in mattinata aveva confermato l’intenzione di non lasciare il Borussia Dortmund, anche l’AD dei gialloneri, Watzke, ha ribadito con forza il concetto:

«Per me era chiaro che Julian Brandt sarebbe rimasto qui con noi, così come che Erling Haaland avrebbe giocato qui la prossima stagione. Lo dico anche io ogni giorno. Era chiaro fin dall’inizio che volevamo disputare la stagione con Julian Brandt. Spero che giocherà un buon campionato e che svilupperà ulteriormente il suo potenziale, che è molto grande. Julian è un bravo ragazzo, personalmente mi piace molto anche lui. Se avrà una buona stagione, sarà un bene per tutti i soggetti coinvolti. Arrendersi ora con Julian Brandt non avrebbe avuto alcun senso, anche per noi non è mai stato un problema».