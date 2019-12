Calciomercato Lazio, anche Berisha e Lukaku in uscita?

Non solo Durmisi. Anche Berisha e Lukaku potrebbero lasciare Roma nella finestra di mercato di gennaio

La finestra invernale di mercato è prossima all’apertura. I tifosi chiedono a gran voce qualche rinforzo per confermare il momento d’oro della squadra biancoceleste, mentre Diaconale risponde sibillino: «A Gennaio ci sono solo esami di riparazione, non mi pare che la Lazio abbia da migliorare qualcosa». E se è difficile immaginare operazioni in entrata, in uscita sicuramente qualcosa si muoverà.

Secondo Tuttosport, infatti, Durmisi non sarà l’unica cessione: anche Berisha e Lukaku potrebbero lasciare Roma. Per l’ex Salisburgo, trovare un posto nel centrocampo della Lazio sembra impossibile, tra gli infortuni e la concorrenza di gente come Milinkovic: Spal ed Hellas Verono lo seguono con attenzione.

Discorso analogo per Lukaku che, chiuso da Lulic e Jony (quest’ultimo si sta pian piano adattando al ruolo di terzino) potrebbe andare altrove anche se ancora, per lui, non ci sono pretendenti.