Calciomercato Lazio, tutte le ALTERNATIVE per il dopo Immobile: da Simeone a Vitor Roque. Le ultime sull’attacco biancoceleste

Dopo otto stagioni la Lazio dovrà fare a meno del suo capitano Ciro Immobile, che per ovvie ragioni dovrà essere sostituito con un innesto di spessore. Infatti, la società biancoceleste è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto con Noslin e Castellanos.

I nomi sul taccuino del direttore sportivo Fabiani sono diversi: l’ultimo in ordine cronologico è quello di Vitor Roque, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Giovanni Simeone, invece, è da tempo accostato al mercato Lazio e nelle ultime ore il suo nome è tornato di moda a Formello. Gli ultimi due giocatori in orbita biancoceleste sono Boulaye Dia e Samed Bazdar, il primo è in uscita dalla Salernitana mentre il serbo è un attaccante classe 2004 dal talento cristallino.