Calciomercato Lazio, ecco la contropartita per Kumbulla: la situazione

Lazio-Kumbulla, mancano solo i dettagli per definire l’affare. La società biancoceleste è pronta ad inserire Andrè Anderson nell’affare

30 milioni. Tanto ha chiesto il presidente dell’Hellas Verona, Setti, per Kumbulla. La Lazio però è riuscita ad inserire nell’affare anche una contropartita, abbassando così il prezzo del cartellino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club gialloblu vorrebbe puntare su Andrè Anderson: il giovane centrocampista non è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra le gerarchie di Inzaghi ed è valutato tra i 4 e i 5 milioni di euro. Secondo il quotidiano, le parti si incontreranno a breve per definire gli ultimi dettagli, ma tutto sembra fatto.

Kumbulla firmerebbe con la Lazio un quinquennale a 1,5 milioni di euro.