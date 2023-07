Floriani, secondo quanto viene riportato da Sky Sport il giovane biancoceleste sarebbe ad un passo dal club di Sebastiani: tutti i dettagli

Il futuro di Floriani Mussolini sarà in Italia ma non alla Lazio, bensi al Pescara. A riportare la notizia è Sky Sport, spiegando nel dettaglio che il giovane aquilotto in Abruzzo avrebbe la possibilità di poter lavorare con un grande ex biancoceleste ovvero Zeman.