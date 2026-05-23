Connect with us

Avversari

Calabresi nel pre partita: «Stagione molto complicata ma bisogna saperlo accettare e ripartire»

Published

2 giorni ago

on

By

Arturo Calabresi
Mp Bologna 30/10/2025 - campionato di calcio serie A / Pisa-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Arturo Calabresi

Arturo Calabresi del Pisa, ha parlato nel pre partita del match della trentottesima giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Arturo Calabresi, giocatore del Pisa, ha parlato nel pre partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

INSEGNAMENTO – «L’insegnamento più grande è trovare le energie per fare qualcosa di buono. Ma dobbiamo entrare in campo e fare tutto al nostro meglio. Questa è l’unica arma che abbiamo per la nostra società che si è messa a disposizione e ci ha dato supporto in ogni cosa».

STAGIONE – «Stagione molto complicata ma bisogna saperlo accettare e ripartire».

Ultimissime Lazio LIVE: crescono le tensioni tra Fabiani e Lotito! Le novità

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×