Avversari
Calabresi nel pre partita: «Stagione molto complicata ma bisogna saperlo accettare e ripartire»
Arturo Calabresi del Pisa, ha parlato nel pre partita del match della trentottesima giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri
Arturo Calabresi, giocatore del Pisa, ha parlato nel pre partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:
INSEGNAMENTO – «L’insegnamento più grande è trovare le energie per fare qualcosa di buono. Ma dobbiamo entrare in campo e fare tutto al nostro meglio. Questa è l’unica arma che abbiamo per la nostra società che si è messa a disposizione e ci ha dato supporto in ogni cosa».
STAGIONE – «Stagione molto complicata ma bisogna saperlo accettare e ripartire».
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