Caicedo: «La Lazio è la squadra che TIFO, mi fa venire i BRIVIDI quando la ricordo. Credevamo allo Scudetto e con Inzaghi...»

Felipe Caicedo torna a parlare della Lazio: le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste, che ha svelato anche alcuni retroscena

Intervistato da Radio Laziale ha così parlato Felipe Caicedo, tra retroscena e rapporto d’amore con la sua Lazio.

LE PAROLE – «Perché la Lazio mi è rimasta nel cuore? Non lo so, forse perché all’inizio ho incontrato tante difficoltà. Poi diventare quello che son stato, un giocatore importante, mi ha fatto tifare la Lazio. È la squadra che seguo più di tutti, che tifo, che mi fa venire i brividi quando la ricordo. Nel 2019/2020 noi ci credevamo allo Scudetto. A me venne naturale dirlo alla cena di Natale. Non eravamo i più forti, ma andavamo, eravamo in fiducia. Nello spogliatoio non ne parlava nessuno, ma nell’aria si sentiva. Mister Inzaghi era super scaramantico, non si poteva dire nulla, quindi mi son detto: ‘Ora lo dico io!’. Cos’è successo? Penso sia solo colpa del Covid, ci ha fermati, ricominciare a quel livello era difficile. Dopo il lockdown non capivamo più nulla».