Caicedo condanna la Roma: «È difficile reagire con questa classifica. Per venirne fuori devono fare questo»

Felipe Caicedo, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della situazioni in campionato della Roma

Intervenuto ai microfoni di dotsport.it, l’ex Lazio Felipe Caicedo ha parlato così della situazione della Roma in campionato:

PAROLE – «Ora sono c***i. Quando cominci la stagione con certi obiettivi e ti ritrovi improvvisamente impegnato nella lotta per non retrocedere, reagire è difficile. Le altre sono abituate a lottare con il coltello fra i denti. Per loro trovarsi lì è normale. Per i giallorossi invece psicologicamente è difficile. E più resteranno in quella zona di classifica, più sarà difficile venirne fuori».