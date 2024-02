Caicedo incorona re Immobile: l’esultanza dopo i 200 in Serie A

Felipe Caicedo incorona Ciro Immobile dopo i 200 gol in Serie A: l’esultanza dell’ex attaccante biancoceleste

C’è anche Felipe Caicedo ad esultare per il gol di Ciro Immobile in Cagliari-Lazio, il 200esimo per l’attaccante nella massima serie.

👑🔥 — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) February 10, 2024

L’emoji di una corona per l’ex attaccante biancoceleste, che ha così voluto incoronare l’ex compagno dopo questo strepitoso traguardo.