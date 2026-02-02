Cagni: «Romagnoli è un esperto e un professionista! Sul calcio italiano…»

Luigi Cagni, ex tecnico, è intervenuto in merito alla questione targata “Alessio Romagnoli”. Ecco le sue considerazioni

Il mercato in casa Lazio ha riservato sorprese inaspettate. Alessio Romagnoli era ad un passo dal trasferimento in Qatar all’Al-Sadd. A commentare la vicenda è intervenuto l’ex allenatore Luigi Cagni su TMW Radio. Le sue dichiarazioni:

ROMAGNOLI – «Credo che Romagnoli sia esperto e un professionista, non penso ci siano problemi ora che resta. Sono cose che sono capitate sempre. Nel 1978 fui venduto alla Sambenedettese, non lo sapevo, il presidente mi disse che se non andavo mi avrebbe fatto smettere di giocare. Per dire che presidenti, giocatori, questa confusione in date situazioni c’è sempre stata! So per certo che Romagnoli si comporterà da professionista perché è suo dovere. Puoi essere arrabbiato, ma hai un contratto e va rispettato».

CALCIO ITALIANO – «Sembra che oggi i calciatori abbiano sempre il coltello dalla parte del manico. Stesso esempio questa estate con Lookman, con l’Atalanta che si è imposta poi alla fine. Le regole vanno rispettate. Si capisce che tutto questo non funziona? Quando le cose non andavano, mi mandavano via. Il calcio sta andando male, tutti si lamentano per infortuni, tutti perdono dei soldi, i giocatori fanno le bizze, i presidenti fanno ciò che vogliono. Il calcio italiano non funziona, non abbiamo giocatori italiani».

