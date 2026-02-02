Hanno Detto
Cagni: «Romagnoli è un esperto e un professionista! Sul calcio italiano…»
Luigi Cagni, ex tecnico, è intervenuto in merito alla questione targata “Alessio Romagnoli”. Ecco le sue considerazioni
Il mercato in casa Lazio ha riservato sorprese inaspettate. Alessio Romagnoli era ad un passo dal trasferimento in Qatar all’Al-Sadd. A commentare la vicenda è intervenuto l’ex allenatore Luigi Cagni su TMW Radio. Le sue dichiarazioni:
ROMAGNOLI – «Credo che Romagnoli sia esperto e un professionista, non penso ci siano problemi ora che resta. Sono cose che sono capitate sempre. Nel 1978 fui venduto alla Sambenedettese, non lo sapevo, il presidente mi disse che se non andavo mi avrebbe fatto smettere di giocare. Per dire che presidenti, giocatori, questa confusione in date situazioni c’è sempre stata! So per certo che Romagnoli si comporterà da professionista perché è suo dovere. Puoi essere arrabbiato, ma hai un contratto e va rispettato».
CALCIO ITALIANO – «Sembra che oggi i calciatori abbiano sempre il coltello dalla parte del manico. Stesso esempio questa estate con Lookman, con l’Atalanta che si è imposta poi alla fine. Le regole vanno rispettate. Si capisce che tutto questo non funziona? Quando le cose non andavano, mi mandavano via. Il calcio sta andando male, tutti si lamentano per infortuni, tutti perdono dei soldi, i giocatori fanno le bizze, i presidenti fanno ciò che vogliono. Il calcio italiano non funziona, non abbiamo giocatori italiani».
LEGGI ANCHE: Romagnoli Al-Sadd, trasferimento nella finestra estiva? Arriva la conferma
News
Serie A: date, orari e partite in programma nel 23° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo le prime gare
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Vecino Celta Vigo, ora è ufficiale il trasferimento! Il comunicato
Vecino Celta Vigo, è stata resa nota l’ufficialità! Il giocatore lascia definitivamente la Lazio. Il comunicato della società biancoceleste La...