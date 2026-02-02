Romagnoli Al-Sadd, trasferimento nella finestra estiva? Arriva la conferma

Romagnoli Al-Sadd, il difensore verso la meta qatariota nella sessione estiva di mercato? Le ultime novità emerse

La sessione invernale di mercato è ormai alle battute finali e, mentre le ultime ore scorrono velocemente, iniziano a delinearsi anche scenari futuri che vanno oltre la finestra di gennaio. In casa Lazio, una delle situazioni più delicate riguarda il futuro di Alessio Romagnoli, difensore centrale e punto di riferimento del reparto arretrato biancoceleste. Le ultime novità sono state rivelate da Alfredo Pedullà, intervenuto su Sportitalia, che ha fatto chiarezza sulle prospettive del giocatore!

Calciomercato Lazio: le rivelazioni di Pedullà sul futuro di Romagnoli

Il destino di Alessio Romagnoli sarebbe ormai indirizzato lontano da Formello, ma non nell’immediato. Il difensore, legato alla Lazio da un contratto ancora in essere, non si muoverà in questa finestra invernale. L’operazione sarebbe infatti programmata per la prossima sessione estiva, quando il centrale potrebbe trasferirsi all’Al-Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini.

Calciomercato Lazio: perché l’addio è rimandato all’estate

La scelta di rinviare tutto all’estate risponde a esigenze tecniche e strategiche. La Lazio, impegnata su più fronti, non può permettersi di perdere un elemento esperto come Romagnoli a stagione in corso senza avere un sostituto adeguato. Allo stesso tempo, il giocatore guarda con interesse a una nuova esperienza, anche alla luce dei rapporti e della stima con Mancini, pronto ad accoglierlo in Qatar.

