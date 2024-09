Cagni a Sampnews24: «L'Inter è ancora la favorita, ma non sarà così semplice» - Lazio News 24

Le parole di Luigi Cagni in esclusiva a Sampnews24.com: «Campionato più equilibrato: Inter ancora favorita, ma non farà come lo scorso anno»

Luigi Cagni ha parlato in esclusiva a Sampnews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole.

Passando invece alla Serie A: chi, secondo lei, è la favorita per lo Scudetto?

«La favorita rimane l’Inter, non ci sono dubbi, anche se penso farà più fatica dell’anno scorso. Non avrà la stessa distanza dalla seconda della passata stagione.»

Un’ultima domanda sulla Nazionale di Luciano Spalletti. Dopo un brutto Europeo, la squadra sembra rinata nelle ultime sfide di Nations League. Cos’è cambiato, e da dove si deve ripartire?

«Mi sembra che Spalletti abbia detto delle cose. Probabilmente all’europeo c’era stata troppa pressione sul discorso tattico. Ma hai voglia a far la tattica se non corri! La prima cosa che avremmo dovuto avere, l’intensità, non ce l’avevamo. Se non corri, poi ti massacrano. Come Nazionale, tecnicamente e individualmente, non penso siamo inferiori, ad esempio, alla Svizzera, ma loro ci hanno messo sotto dal punto di vista dell’intensità e della cattiveria.»

