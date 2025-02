Cagliari, Zappa: «Lazio? All’andata all’Olimpico giocammo una buona partita. Anche quando siamo rimasti in 9 abbiamo sofferto, ma...»

Il giocatore del Cagliari ha parlato della sfida con la Lazio che si disputerà lunedì all’Olimpico

Gabriele Zappa ha parlato a lungo e di diverse tematiche con Sky Sport, segnala l’edizione odierna de L’Unione Sarda. Oggi il duttile difensore del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita contro la Lazio. Le sue parole:

TORINO-CAGLIARI – «Nell’arco di un campionato purtroppo possono capitare dei passaggi a vuoto. In questa stagione ci è successo due volte, contro l’Empoli e venerdì scorso a Torino».

LA STAGIONE DEI ROSSOBLU’ – «Per il resto abbiamo fatto delle buone gare, restando dentro il match per buona parte dell’incontro, anche in partite come quelle contro Inter e Napoli, quando alla fine sono arrivate delle dure sconfitte in termini di gol subiti».

LAZIO – «All’andata all’Olimpico giocammo una buona partita. Anche quando siamo rimasti in 9 abbiamo sofferto, ma senza subire la Lazio e addirittura negli ultimi minuti, su calcio d’angolo, abbiamo avuto una potenziale occasione per pareggiarla. Purtroppo non siamo riusciti a raccogliere punti, cercheremo allora di farlo lunedì sera alla Domus davanti ai nostri tifosi».

RINNOVO – «La soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo è tanta. Sono stato molto bene in questi miei primi cinque anni a Cagliari, mi auguro di continuare così: questa è diventata la mia famiglia».