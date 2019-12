Cagliari Lazio, una sfida che mette in risalto i bomber laziali

Sembra che Cagliari-Lazio faccia un certo effetto agli attaccanti biancocelesti. Speriamo sia di buon auspicio anche per lunedì

I bomber della Lazio hanno sempre avuto un grande feeling con i colori rossoblù.

Citando solo gli ultimi goleador, che hanno vestito la maglia biancoceleste negli ultimi dieci anni, i laziali si accendono quando si gioca contro il Cagliari. Il primo, in ordine cronologico, fu Mauro Zarate: il beniamino di molti tifosi laziali, al suo esordio in campionato contro i sardi si accese segnando una doppietta e facendo innamorare tutti. Chi ricorda Cagliari con piacere è Tommaso Rocchi, che nel 2011 fece il centesimo goal con la maglia della Lazio proprio durante una spedizione in Sardegna. Ultimo, ma non per importanza, ad aver un rapporto speciale con la patria del porceddu, è l’attuale attaccante laziale Ciro Immobile: oltre agli innumerevoli goal segnati, si ricorda il magnifico colpo di classe del numero diciassette compiuto due anni fa: con un colpo di tacco dalla lunga distanza, King Ciro regalò ai suoi il pareggio allo scadere. Speriamo che Cagliari continui a regalare gioie ai bomber della Lazio.

Iscriviti alla nostra Newsletter